Excuses en smartegeld in zaak showbizzmoord

De Staat heeft Martien Hunnik excuus aangeboden voor het feit dat hij bijna acht jaar ten onrechte heeft vastgezeten voor de moord op de Hilversumse platenbaas Bart van der Laar. Hunnik krijgt ook smartegeld en een vergoeding voor materiƫle schade.

Verder heeft de Staat aangeboden om kosten te betalen van psychische hulp aan Hunnik. "De heer Hunnik is verheugd dat na 34 jaar een streep kan worden gezet onder deze zaak", staat in een gezamenlijk persbericht. Over de de schikking en de hoogte van de schadevergoeding wordt verder niets bekendgemaakt.

Hunnik werd in 1983 op basis van een bekentenis van hemzelf veroordeeld voor wat de showbizzmoord heette. Hunnik had als prostituƩ contact gehad met Van der Laar. Hij kreeg een gevangenisstraf en tbs voor de moord op de producer van artiesten als Lenny Kuhr en Benny Neyman.

Labiel

In 1990 kwam Hunnik vrij en begon hij genoegdoening te zoeken omdat hij de moord niet had gepleegd. Twee jaar geleden bepaalde de Hoge Raad dat de zaak opnieuw moest worden behandeld, omdat was gebleken dat de bekentenis van Hunnik onbetrouwbaar was. Hij was destijds erg labiel, concludeerden deskundigen.

Het gerechtshof in Den Haag sprak Hunnik in juni 2016 definitief vrij van betrokkenheid bij de showbizzmoord. Daarna begon overleg over een schadevergoeding en over excuses voor de rechterlijke dwaling.

Verjaard

In 2015 kwamen de echte daders bij de politie in beeld. Het zouden twee huurmoordenaars zijn die werkten in opdracht van een zakenpartner van Van der Laar. Tot een rechtszaak komt het niet meer, omdat de zaak is verjaard. Bovendien is een van de verdachten overleden.