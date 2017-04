En Route: 'Net alsof Mélenchon een van mijn homies is'

Mariëlle is drie keer zo oud als Paul, maar denkt er hetzelfde over. "Hij haalt de bezem erdoor. Het moet eens over zijn met die vriendjes-politiek. Jean-Luc is de enige die eerlijk is." Wat ze ervan vindt dat hij wordt uitgemaakt voor populist? "Onzin."

Ze staat in een groepje met 4 andere 50-plussers. Er wordt gelachen, heftig gediscussieerd. "We kennen elkaar pas vijf minuten!", gilt Mariëlle. "Dit is wat Jean-Luc doet! Hij brengt mensen bij elkaar!"