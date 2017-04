Op 'Le point zéro' in Parijs is Macron al president

Hij realiseert zich dat de mensen buiten Parijs liever een andere president zien. Ook Christoph heeft de uitslag van de verkiezingen in de Verenigde Staten en de uitslag van het brexit-referendum natuurlijk gezien. "In New York vloeiden de tranen toen Trump won, maar niet ver daar vandaan, in de rustbelt, stonden Amerikanen te juichen. En waar een overgrote meerderheid van de Londenaren tegen een brexit stemde, stemden hun landgenoten op het platteland massaal vóór."

Ook Parijs is voor heel veel Fransen ver weg. Christoph weet dat. De rechts-populistische Marine Le Pen en de radicaal linkse Jean-Luc Melanchon zijn de grootste rivalen van Emmanuel Macron. Stemmen is dit jaar belangrijker dan ooit, zegt Christoph. Want het populisme is enorm aan het groeien momenteel. Alleen door te stemmen kunnen we het tegenhouden.

Eleonore Bayrou is 18 jaar, ze loopt stevig door. Duidelijk geen toerist. Eleonore woont in Lyon, blijkt nadat ze haar oordopjes uit haar oren heeft getrokken. "Maar volgend jaar wil ik hier in Parijs gaan studeren." Een studie economie wordt het, daar is ze al over uit. En ook weet ze al precies op wie ze gaat stemmen. "Ik mag dit jaar voor de allereerste keer mijn stem uitbrengen en die gaat naar Macron."