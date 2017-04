'De Noord-Koreaanse parade is heel gevaarlijk'

Want als Noord-Korea ergens bang voor is, dan is het volgens Kim voor een reactie uit Amerika. "Dat is denk ik ook de reden dat de kernproef vandaag uitbleef." Het land zit volgens hem in een spagaat. "Aan de ene kant willen ze door met de planning, maar aan de andere kant willen ze ook niet volledig de band met Amerika doorsnijden. Dat zou te gevaarlijk zijn."

Of het Noord-Koreaanse regime ooit valt, durft hij niet te zeggen. "Dat hangt denk ik deels van China af. Zij hoeven alleen maar de oliekraan dicht te draaien en dan is het een kwestie van tijd." Maar Kim denkt niet dat de Chinezen dat zullen doen. "Stel dat er dan een verenigd Korea met banden met de VS ontstaat, dan verliest China zijn belangrijke strategische positie."

Daarnaast bestaat het land sinds 1948 en heeft het regime volgens de professor sindsdien al vaker bewezen tegen een stootje te kunnen. Ook lijkt Noord-Korea sterker te worden, als je kijkt naar het vertoon naar buiten toe. Kim: "Al weet ik niet hoeveel grip Kim Jong-un op zijn mensen heeft."