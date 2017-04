VS stuurt vliegdekschip naar de Korea's

De VS stuurt een eskader met een vliegdekschip naar Zuid-Korea in verband met de groeiende zorgen over het wapenarsenaal van Noord-Korea. Het vliegdekschip USS Carl Vinson is vertrokken uit de haven van Singapore. Amerikaanse vliegdekschepen opereren wel vaker in de buurt van Noord- en Zuid-Korea.

"We hebben het idee dat onze versterkte aanwezigheid daar nodig is", zei een anonieme regeringsfunctionaris, verwijzend naar "Noord-Koreaanse provocaties".

Het regime van Kim Jong-un heeft de woede van de VS gewekt met een reeks raketproeven. Ook gaat Pyongyang door met de ontwikkeling van kernwapens, wat in strijd is met internationale regels.

Geduld op

Afgelopen week besprak president Trump de Noord-Koreaanse dreiging met de bezoekende Chinese president Xi Jinping. Trump wil dat China meer zijn best doet om Noord-Korea in toom te houden.

Onlangs zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson al dat het geduld van de VS met Noord-Korea op is. Volgens hem is de diplomatieke aanpak de afgelopen twintig jaar een mislukking gebleken. Tillerson suggereerde dat een aanval op Noord-Korea wordt overwogen.