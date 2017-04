Eritrese conferentie in Veldhoven blijft verboden

De Eritrese conferentie in Veldhoven gaat definitief niet door. De rechter in Den Bosch heeft in een kort geding besloten dat de burgemeester het recht had om de conferentie te verbieden.

Burgemeester Mikkers besloot na ongeregeldheden gisteren dat de conferentie niet door kon gaan, omdat de openbare orde niet kon worden gegarandeerd. Gisteravond werden 128 tegenstanders van de conferentie na opstootjes opgepakt en in bussen afgevoerd. Ze zijn allemaal weer vrijgelaten.

De burgemeester lichtte later toe dat hij een keuze moest maken tussen het recht op vergadering en het garanderen van de openbare orde. Mikkers had signalen dat er nog 2500 demonstranten naar Veldhoven zouden komen.

Voor 20.00 uur weg

Na de uitspraak van de rechter maakte de burgemeester bekend dat voor 20.00 uur de Koningshof leeg moet zijn. Vanochtend kwamen beelden naar buiten dat de conferentie alsnog was begonnen. Waar de mensen heen moeten, wil de burgemeester nu met zijn team overleggen. "Om 20.00 uur zal de Koningshof leeg zijn en dan kunnen we met zijn allen werken aan een goed Pasen."

De organisatie achter de Eritrese conferentie had het kort geding aangespannen. Zij vindt dat het recht op vergadering zwaarder moet wegen. Ook zei de organisatie dat het onmogelijk is om mensen die uit het buitenland zijn gekomen voor de conferentie, nu de straat op te sturen.

Vertrouweling president

Gisteravond kwamen veel demonstranten naar het conferentiecentrum Koningshof om te demonstreren tegen de komst van een vertrouweling van de Eritrese president Afewerki. De sfeer was grimmig en demonstranten probeerden te voorkomen dat deelnemers naar binnen konden.

Volgens tegenstanders was het doel van het congres om Eritreeƫrs onder druk te zetten, te intimideren en geld afhandig te maken. Elke maand vluchten gemiddeld 5000 tot 6000 mensen uit Eritrea. In Nederland wonen zo'n 20.000 Eritreeƫrs.