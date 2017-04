Blokkade en opstootjes bij ingang Eritrese bijeenkomst Veldhoven

De jongeren die de bijeenkomst bijwonen, en dus wel achter het regime van Afewerki staan, zijn kinderen van een eerdere groep vluchtelingen, legt hij uit. Hun ouders zijn voor de jaren 90 naar Nederland gevlucht tijdens de Eritrese onafhankelijkheidsoorlog met Ethiopië. Die jongeren hebben dus wel een band met Eritrea, maar hebben nooit onder het juk van Afewerki geleefd, zegt de organisator.

"En de Eritrese regering is slim. Die zeggen dat ze in oorlog zijn met Ethiopië, en dat er daarom tijdelijk geen ruimte is voor democratie." Hij benadrukt dat de betogers zonder geweld willen demonstreren. "We komen in vrede, en zullen in vrede onze stem laten horen."