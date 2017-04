Doodzieke Emma in beroep: wil opgehaald geld aan therapie besteden

De ongeneeslijk zieke Emma Post uit Utrecht gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter. Die bepaalde dat de vrouw het ingezamelde geld voor haar uitvaart niet mag gebruiken voor een therapie in het buitenland.

De som geld is door crowdfunding opgelopen tot ruim 50.000 euro. Emma wil het geld gebruiken voor een medische behandeling in België. De stichting gaat daar niet in mee. Volgens de advocaat van de stichting zou het inwilligen van Emma's wens de mensen die geld voor een uitvaart hebben gedoneerd misleiden. De stichting wil met het geld ook andere terminaal zieke jongeren een waardige uitvaart geven.

Zelf houdt Emma vol dat het altijd de bedoeling is gebleven dat het geld van de stichting ook aan therapieën kon worden besteed.

Geen uitvaartverzekering

De 30-jarige Emma lijdt aan leverkanker en komt niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering. Als mensen zelf hun begrafenis niet kunnen betalen, regelt de gemeente een sobere plechtigheid.

Om toch aan haar wens voor een mooie uitvaart te kunnen voldoen, werd de stichting Last Post opgericht. De vrienden van Emma haalden voor die stichting een halve ton op.

De stichting mag van de rechter het bedrag dat overblijft uitgeven aan andere terminaal zieke jongeren die ook geen uitvaartverzekering kunnen afsluiten, schrijft RTV Utrecht.

Emma is inmiddels een nieuwe inzameling gestart om het geld voor de behandeling in België bij elkaar te krijgen.