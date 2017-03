Doodzieke Emma mag ingezameld geld niet aan behandeling besteden

De ongeneeslijk zieke Emma Post (30) uit Utrecht mag geen geld van een voor haar opgerichte stichting gebruiken voor een medische behandeling. De rechtbank in Den Haag heeft dat vanmorgen besloten. Het geld is niet van Post, maar van de stichting die er haar begrafenis mee wil financieren, oordeelt de rechtbank.

Emma heeft leverkanker; ze kan geen uitvaartverzekering afsluiten. Als mensen zelf hun begrafenis niet kunnen betalen, regelt de gemeente een sobere plechtigheid. Maar Emma wil graag een mooie uitvaart. Daarvoor werd een stichting opgericht die via crowdfunding geld inzamelde. Dat lukte: in totaal is 55.564,69 euro opgehaald.

Dat geld wil Emma nu graag gebruiken voor een bijzondere behandeling in België. Toen de stichting Last Post weigerde daar aan bij te dragen, spande ze een kort geding aan. Het zou volgens de advocaat van de stichting misleiding betekenen van de mensen die al geld voor een uitvaart hadden gedoneerd.

Formeel

Volgens de advocaat van Emma was de actie al begonnen voor alles formeel bij de notaris was geregeld en zijn de statuten van de stichting daarna zonder haar medeweten aangepast.

De rechtbank noemt het in vonnis betreurenswaardig als ze voor kosten komt te staan die haar zorgverzekering niet dekken, maar oordeelt dat dat niet betekent dat de stichting die kosten voor haar rekening moet nemen.



Omdat Emma door de rechter in het ongelijk is gesteld wordt ze volgens RTV Utrecht veroordeeld tot het betalen van 2740 euro aan kosten die de stichting door het kort geding heeft gemaakt.