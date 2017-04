Schippers: we zijn stevig in onderhandeling

VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn al bezig met stevige onderhandelingen over een aantal inhoudelijke onderwerpen. Informateur Schippers bestrijdt het beeld dat de vier partijen alleen nog bezig zijn met verkennende gesprekken en dat een poging om een kabinet te vormen met twee tegenpolen VVD en GroenLinks eigenlijk kansloos is.

"Deze vier partijen proberen oprecht met elkaar een kabinet te vormen", zei Schippers na afloop van de onderhandelingen. Ze erkent dat het ingewikkeld is. Het knettert, zegt de informateur en dat is logisch. "Dit is niet zomaar geregeld. Daar zijn de partijen te verschillend voor."

Stevig

De afgelopen dagen is gesproken over zorg, defensie, ontwikkelingssamenwerking, buitenlands beleid, klimaat en veiligheid. "Daarover zijn we stevig in onderhandeling", zegt Schippers.

Vandaag werd bekend dat de onderhandelingen een extra dag stil liggen vanwege de moeder van Klaver die plotseling ernstig ziek is geworden. Vanwege het belang van de aanwezigheid van Klaver heeft Schippers besloten voor morgen de agenda schoon te vegen. Dinsdag gaan ze weer verder.