Kabinetsonderhandelingen gaan morgen niet verder

Informateur Schippers heeft besloten om voor morgen geen gesprekken in te plannen voor de vorming van een nieuw kabinet. Dit deed ze na overleg met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks, nu duidelijk is dat GroenLinks-leider Klaver er niet bij zal kunnen zijn.

Klaver moest vandaag de gesprekken verlaten omdat zijn moeder voor een spoedopname in het ziekenhuis was opgenomen. Kamerlid Van Ojik vervangt hem. Klaver laat weten dat de toestand van zijn moeder zorgwekkend is.

De formatiebesprekingen gaan daarom na Pasen weer verder.