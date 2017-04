United-topman na wegslepen passagier: dit doen we nooit meer

Man was 'agressief'

De topman kreeg veel kritiek over zich heen nadat hij in een eerste publieke reactie geen excuses had gemaakt aan David Dao, de man die met geweld uit het vliegtuig verwijderd werd toen niemand vrijwillig het overgeboekte vliegtuig wilde verlaten. In een intern bericht noemde hij Dao disruptief en agressief.

"Mijn eerste reactie was om achter de feiten en omstandigheden te willen komen", zegt hij daar nu over. "Mijn eerste woorden schoten te kort in het uiten van wat wij voelden. En daar heb ik van geleerd."