Pr-nachtmerrie voor United Airlines na wegsleepactie groeit en groeit

Maandagavond bood CEO Munoz al voorzichtig zijn excuses aan. "Het spijt me dat het nodig was de passagiers te herplaatsen", schreef hij in een verklaring op Twitter. Wat weer tot ongeloof leidde op de in de VS trending topic #BoycottUnitedAirlines. Twitteraars vonden dat Munoz het incident veel te licht opnam.

Dinsdagavond kwam de CEO van United met een tweede verklaring. "Mijn diepste excuses voor wat er gebeurd is", schrijft Munoz. "De verschrikkelijke gebeurtenis op deze vlucht heeft geleid tot woede, ophef en teleurstelling. Ik deel al deze sentimenten." Hij belooft een grondig onderzoek naar het beleid bij het geval van overboeking.