Onrust bij Uber houdt aan: opnieuw vertrekt er iemand uit de top

Uber’s hoofd communicatie, Rachel Whetstone, vertrekt bij het bedrijf. Dat heeft de taxidienst in een interne e-mail aan medewerkers bekendgemaakt. Ze was de afgelopen maanden belast met het repareren van het beschadigde imago van het Uber na een reeks incidenten. Whetstone is al de vijfde topmedewerker die dit jaar vertrekt.

In het bericht aan de medewerkers schrijft topman Travis Kalanick volgens The New York Times dat het vertrek "amicaal is verlopen" en dat Whetstone zelf het initiatief heeft genomen.

"Sinds ze in 2015 voor ons is gaan werken, heeft ze ons weggeblazen met haar kracht om dingen gedaan te krijgen", schrijft Kalanick. Whetstone zegt dat het bedrijf haar ondanks haar vertrek nog altijd ter harte gaat.

Intense persoonlijkheden

Maar volgens bronnen van de krant ging het er intern minder vriendelijk aan toe. Kalanick en Whetstone zouden "intense persoonlijkheden" hebben en op verschillende ruzies hebben gehad over hoe ze moesten omgaan met de crises waar het bedrijf de afgelopen tijd mee te maken had. Techsite Recode meldt dat Whetstones vertrek er wel degelijk mee te maken heeft dat ze alle incidenten rond het bedrijf zat is.