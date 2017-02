Uber-topman ziet af van adviseren Trump

Uber-topman Travis Kalanick trekt zich terug uit een economische adviesgroep van president Trump. Hij schrijft aan zijn personeel dat deelname nooit was bedoeld als steun aan Trumps beleid maar dat het helaas wel precies zo wordt opgevat.

Activisten die tegen Trumps inreisverbod voor zeven moslimlanden zijn, hadden druk uitgeoefend op de ceo van de taxidienst. Daarnaast zijn veel chauffeurs van Uber immigranten.

Kalanick (40) schrijft in een mail aan zijn personeel dat Trumps decreet veel mensen in de VS kwaad doet. "Families worden erdoor gescheiden van elkaar, mensen stranden in het buitenland en er is een toenemende vrees dat de VS niet langer een plek is waar immigranten welkom zijn." Eerder beloofde de Uber-ceo al medewerkers die last hebben van het decreet te compenseren.

De economische raad waar Kalanick nu uit is vertrokken, komt morgen bijeen. Ook onder anderen Elon Musk van Tesla en ceo's van grote bedrijven als General Motors, Walt Disney, JP Morgan Chase & Co, IBM, Pepsi en Wal-Mart Stores maken er deel van uit.

Microsoft bezorgd

Ook op andere manieren laten bedrijven in de VS zien dat ze tegen het inreisverbod zijn. Microsoft heeft het Witte Huis een voorstel gedaan om uitzonderingen toe te staan. Het tech-bedrijf heeft naar eigen zeggen 76 werknemers die direct zijn getroffen door het inreisverbod. Microsoft stelt voor om uitzondering te maken voor mensen uit de zeven landen die voor werk in de VS moeten zijn of als sprake is van urgente familieomstandigheden. Microsoft pleit voor een meer individuele benadering.

Onder tech-bedrijven in de VS circuleert een brief waarin zorgen worden uitgesproken over de gevolgen van het inreisverbod en de vluchtelingenstop. Het zou de bedoeling zijn de brief binnenkort te publiceren.