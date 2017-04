50.000 Venezolanen betogen tegen 'dictator' Maduro

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn zo'n 50.000 mensen de straat op gegaan om het aftreden te eisen van president Nicolas Maduro. Ook in andere steden in Venezuela betoogden boze burgers tegen Maduro en diens maatregel om oppositieleider Henrique Capriles te weren als rivaal bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

De aanvankelijk vreedzame betoging in Caracas liep uit op harde confrontaties tussen de demonstranten en de oproerpolitie. Die probeerde de betogers te verdrijven met traangas en rubberkogels. De agenten werden vanaf hoge gebouwen bekogeld met stenen.