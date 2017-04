Belangrijkste oppositieleider Venezuela krijgt beroepsverbod

In Venezuela wordt het de oppositie zeer moeilijk gemaakt door de regering. Volgens tegenstanders van Maduro en mensenrechtenactivisten zitten er inmiddels meer dan honderd politieke gevangenen vast.

Een van de bekendste is Leopoldo Lopez, die in 2008 uit een publieke functie werd gezet. Hij was destijds geliefd als burgemeester van een stadsdeel in hoofdstad Caracas.

Bij de presidentsverkiezing van 2012 werd verwacht dat Lopez het zou opnemen tegen Hugo Chavez, maar dat werd Capriles. Deze verloor van Chavez en een jaar later na diens overlijden ook van Maduro.