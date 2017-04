'Coalitie tast af en schroeft vluchten boven Syrië terug'

De internationale coalitie tegen IS heeft het aantal vluchten boven Syrië drastisch teruggebracht, meldt The New York Times. De krant baseert zich op conclusies van hoge Amerikaanse functionarissen en vluchtstatistieken van de coalitie.

Volgens die bronnen wachten de commandanten van de coalitie af hoe de Syrische en Russische strijdkrachten reageren op de Amerikaanse raketaanval op een luchtmachtbasis bij Homs, in de nacht van donderdag op vrijdag.

Die aanval was bedoeld als vergelding voor de aanval met gifgas afgelopen dinsdag in Khan Sheikhoun in Noordwest-Syrië, waarvoor de VS en andere westerse landen Damascus verantwoordelijk houden.

In een telefoongesprek vandaag met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Tillerson te horen gekregen dat de aanval op de luchtmachtbasis terreurgroep IS in de kaart speelt, verklaarde het Kremlin. Lavrov herhaalde in het gesprek ook dat Syrische gevechtsvliegtuigen geen chemische aanval hebben uitgevoerd. De ministers kwamen overeen in contact te blijven; volgende week is Tillerson in Moskou.

Geen overleg

Kort na de Amerikaanse aanval dreigde Moskou niet langer met de coalitie te overleggen over de luchtoperaties boven Syrië. Daarmee groeit het risico op ongelukken in de lucht. Andere repercussies tegen de coalitie zijn tot dusver uitgebleven, melden de Amerikanen.

De Belgische minister van Defensie Vandeput maakte vanmiddag al bekend dat de Belgische F-16's op verzoek van de coalitie voorlopig niet vliegen boven Syrië. Ook hij verwees naar het Russische dreigement om de communicatie af te breken: "Met de Russen was er met name een deconflicterings-mechanisme waarmee de coalitie zorgt dat er geen ongevallen gebeuren tussen Russische vliegtuigen en coalitievliegtuigen. We moeten zien of dat effectief kan zorgen zoals dat hoort."

Zo gauw duidelijk is dat Syrische of Russische maatregelen uitblijven, zullen de patrouille- en aanvalsvluchten boven Syrië snel weer teruggebracht kunnen worden op het normale niveau, verklaren de bronnen van The New York Times.

Vorig jaar waarschuwde Rusland nog dat vliegtuigen van de internationale coalitie kunnen worden neergehaald als troepen van het bewind van president Assad worden bestookt. Hoewel Amerikaanse en Russische operaties elkaar geregeld kruisen, zijn er vooralsnog geen grote incidenten geweest.