België schort deelname aan luchtaanvallen Syrië op

België voert voorlopig geen luchtaanvallen meer uit op doelen van extremisten in Syrië, heeft het persbureau Belga van de Belgische minister van Defensie Vandeput vernomen. De internationale coalitie zou Brussel hebben verzocht om de deelname aan de luchtoperaties op te schorten.

Volgens Vandeput houden alle landen van de internationale coalitie hun vliegtuigen de komende tijd aan de grond. Bevestiging daarvan is er niet.

Tegen de VRT zei Vandeput: "De internationale coalitie bekijkt dag per dag hoe de situatie evolueert." De Belgische toestellen komen weer in actie komen boven Syrië als de coalitie daar toestemming voor geeft, zegt de bewindsman.

Vergelding

Gisteren nam België al een vliegpauze van 24 uur in acht. De maatregel van vandaag komt twee dagen na de Amerikaanse luchtaanvallen op een luchtmachtbasis bij de Syrische stad Homs, als vergelding voor de gifgasaanval in Khan Shaikhoun.

Rusland liet na de Amerikaanse aanval weten niet langer met de VS te communiceren over de vliegbewegingen boven Syrië. Dat overleg is bedoeld om de veiligheid van de piloten te waarborgen.