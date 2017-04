Drukte bij de stembus voor Turks referendum Den Haag

De belangstelling voor het Turkse referendum in Den Haag was ook vandaag groot. Het Turkse consulaat maakte vanavond bekend dat in Den Haag zo'n 10.700 Turkse Nederlanders de stembus wisten te vinden. In totaal hebben nu een kleine 41.000 mensen in Den Haag gestemd. Cijfers over het aantal stemmen in Amsterdam en Deventer zijn niet bekend.

De hele dag was het een komen en gaan van Turken uit het hele land. Het stemmen in het GIA Exhibition Centre, dat op een bedrijventerrein ligt, verliep voor de vierde dag op rij, in een ontspannen sfeer. Voor- en tegenstemmers liepen gemoedelijk door elkaar. Binnen werden stemmers vooraf door particuliere beveiligers gecontroleerd, buiten zorgden door de organisatie ingehuurde verkeersregelaars ervoor dat het verkeer niet vastliep. De politie was zichtbaar aanwezig bij het stemlokaal, maar hoefde niet in actie te komen.

Op de toegangswegen naar het stemlokaal stond een kilometerslange file. Verkeer op de N211 van de snelweg A4 naar het bedrijventerrein liep vast ter hoogte van Wateringen. Een file zorgde ervoor dat het verkeer een vertraging van een half uur had. Dat kwam niet alleen door Turken die gingen stemmen, maar ook door deelnemers aan de Duinenmars. Bovendien was elders in Den Haag een belangrijke weg afgesloten in verband met werkzaamheden en was er een ongeluk gebeurd op de N211.

De gemeente Den Haag waarschuwde eerder deze week voor een grote verkeersdrukte rond het referendum.

Behalve in Den Haag kunnen Turkse Nederlanders tot morgenavond 21.00 uur nog stemmen voor het referendum over een nieuwe Turkse grondwet in Amsterdam en Deventer. Het referendum gaat over de vraag president Erdogan meer macht moet krijgen.

De stembureaus zijn woensdag om 09.00 uur opengegaan.