Nederlandse stemlokalen voor Turks referendum open

Turkse Nederlanders kunnen vanaf vandaag hun stem uitbrengen voor het referendum over een nieuwe grondwet. Ze kunnen terecht op drie stemlocaties: de RAI in Amsterdam, het GIA Trade & Exhibition Centre in Den Haag en sportcentrum De Scheg in Deventer.

De stemlocaties gaan vanochtend om 09.00 uur open. De kwart miljoen Turkse stemgerechtigden in Nederland hebben tot en met zondagavond 21.00 uur de tijd om te stemmen. In Turkije zelf is het referendum op 16 april.

Het referendum gaat over de vraag of president Erdogan meer macht moet krijgen. Concreet worden achttien wijzigingen in artikelen van de grondwet voorgesteld. Als de Turkse kiezers daarmee instemmen, verdwijnt de functie van premier en kan Erdogan tegelijkertijd staatshoofd, regeringsleider en partijleider zijn. Ook zou de president meer invloed krijgen op rechterlijke benoemingen en wordt de macht van het parlement ingeperkt.