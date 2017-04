Nageeye wil vlammen in Rotterdam én Monza

Abdi Nageeye wil zondag indruk maken tijdens de marathon van Rotterdam. "Ik wil knallen, echt heel hard lopen. Een dik persoonlijk record en misschien kom ik nog wel in de buurt van het Nederlands record."

Dat staat sinds 2007 op naam van Kamiel Maase, die toen 2.08.21 liep. Het persoonlijk record van Nageeye staat nu op 2.10.24. Dat liep hij in Amsterdam, daarna deed hij nog drie marathons, onder meer in Boston en Rio. "Dat zijn hele goede ervaringen geweest, waar ik veel van heb geleerd. Ik ben een betere marathonloper geworden."

Magische grens

Maar in de marathonwereld gaat het de laatste tijd vooral over de poging die drie toplopers gaan ondernemen. De hele marathon in een tijd onder de twee uur. Komende maand proberen toplopers Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa en Zersenay Tadese het op het F1-circuit van Monza. Nageeye is daar ook bij, hij is één van de vele hazen.

De Nederlandse specialist loopt een aantal ronden, neemt daarna rust, om vervolgens weer in de baan te komen. Zo moet hij mee helpen aan een tijd, drie minuten sneller dan het wereldrecord, ruim acht minuten sneller dan het Nederlands record en meer dan tien minuten sneller dan dat Nageeye ooit zelf liep. "Ik weet hoe hard dat is, om onder die twee uur te lopen, maar Eliud Kipchoge is gewoon Iron Man. Die kan dat."