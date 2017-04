Abdi Nageeye als enige Nederlander in nieuw marathonteam

Hoewel het team een Nederlandse sponsor heeft en de geestelijke vader een Nederlander is, atletenmanager Jos Hermens, maakt maar een Nederlandse atleet deel uit van het team.

In totaal zitten er zestig lopers in, waarvan er vijf uit Europa komen. Nationale Nederlanden heeft al laten weten in de toekomst meer talentvolle Europese atleten aan het team te willen verbinden omdat de sponsor vooral in Europa actief is.

Nageeye ziet het als een bewijs dat hij goed bezig is: "Aan de ene kant vind ik het wel jammer dat ik de enige Nederlander ben, maar ik haal er ook vertrouwen uit. Het enige wat ik nu moet doen is mijn best."