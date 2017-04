Trumps gesprek met Xi overschaduwd door Syrië-aanval

De Chinese president Xi heeft zijn bezoek aan de VS afgesloten. De ontmoeting werd vooraf gezien als een belangrijke lakmoesproef voor de onervaren president Donald Trump, maar de gesprekken werden uiteindelijk totaal overschaduwd door de Amerikaanse aanval op Syrië.

Er stonden veel onderwerpen op de agenda waar beide landen het grondig over oneens zijn, zoals het Amerikaanse handelstekort met China, Chinese inmenging in de Zuid-Chinese Zee en het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Xi en Trump spraken vooral af daar verder over te blijven praten, concrete uitkomsten werden nauwelijks gemeld.