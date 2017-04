Trump ontmoet Xi Jinping: deals op de golfbaan met een golfhater

Het meest acute onderwerp op de agenda is ongetwijfeld Noord-Korea. De rakettesten, de dreiging met nucleaire wapens, de sancties die niet de gewenste uitwerking hebben op het regime in Pyongyang, en het Amerikaanse Thaad-raketsysteem dat in aanbouw is in Zuid-Korea, zijn stuk voor stuk complexe zaken waar Washington en Peking anders over denken.

Arjen van der Horst: "Trump deed afgelopen weekend een paar stevige uitspraken over Noord-Korea. In een interview met de Financial Times waarschuwde Trump dat China meer zijn best moet doen om Noord-Korea in toom te houden. "China moet beslissen of het ons wil helpen of niet. Als China de problemen met Noord-Korea niet oplost, dan doen wij het wel.""

Marieke de Vries: “Noord-Korea is ongetwijfeld de testcase voor deze ontmoeting. De recente woorden van Trump dat de VS bereid is om in zijn eentje Noord-Korea in het gareel te brengen heeft veel losgemaakt. Dat wordt gezien als openlijke militaire bemoeienis met de regio, terwijl China volhoudt dat ze al alles doen wat ze kunnen. Als beide heren de komende dagen hun persoonlijke relatie weten te verbeteren kan dat invloed hebben op hoe beide landen de komende tijd met elkaar omgaan.”