Scholen lokken leraren met duizenden euro's aan premies

Scholen bieden steeds vaker welkomstpremies om leraren te lokken. Volgens de Telegraaf wordt in Rotterdam 5.000 euro geboden aan nieuwe leraren Nederlands, Engels en wiskunde. Het Andreas College in Katwijk zou zelfs 10.000 euro over hebben voor een wiskundeleraar, en eenzelfde bedrag voor een ict-docent.

Wiskundeleraren zijn volgens de vacaturesite Meesterbaan het meest gewild. Headhunters en uitzendbureaus zoeken cv's op LinkedIn en sturen ongevraagd e-mails waarin ze banen aanbieden.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren toont dit aan hoe groot het lerarentekort is. "Maar elkaar overtroeven met geld helpt niks: het tekort aan vakleerkrachten blijft", zegt voorzitter Garst in de krant.

Overal tekorten

Er zijn ongekend veel vacatures in het onderwijs. Op de site Meesterbaan zijn duizend vacatures meer te vinden dan een jaar geleden. Eerstegraads docenten zijn gewild, maar in het basisonderwijs zijn de tekorten het grootst. Daarna volgen de docenten wiskunde, Nederlands, Engels en natuurkunde.

De vereniging van wiskundeleraren pleit voor een taskforce om meer mensen voor de klas te krijgen. Er zijn genoeg mensen die als zij-instromer voor de klas kunnen, maar de vereniging waarschuwt niet zomaar iedereen bevoegd te verklaren. Er staan nu op veel scholen al onbevoegde leraren voor de klas.