Noordpool-expeditie: 'hard skiën of snel de tent in'

"We denken dat het 35, 36 graden onder nul is. Dit is zó koud. Je moet òf hard skiën of je moet snel je tent in." De Nederlandse klimaatjournalist Bernice Notenboom is onderweg naar de geografische Noordpool. Een barre tocht over een ijslaag, die geheel op zee drijft. Tijdens haar trip doet ze 1250 metingen voor de ruimtevaartorganisaties NASA en ESA.

"Dit is al dag 3 dat we het zo hebben. We zijn wel klaar voor een beetje warmer weer." Vanuit een tent in een grote witte ijsvlakte, spreekt Notenboom per satelliettelefoon. Elke dag trekken ze een stukje verder en voor de nacht zetten ze iedere avond hun tent weer op.

"Als we elke dag zo'n 11 kilometer kunnen skiën, zijn we heel erg happy", vertelt ze. "We hebben slees, die zijn ongeveer 90 kilo. Dus we trekken ongelofelijk veel gewicht met ons mee." De sledes zijn vanwege de kou stroef om te trekken. "Normaal gaat het moeiteloos met zo'n slee. Maar nu is het echt een gevecht. Dus het valt allemaal niet mee, het valt behoorlijk tegen."