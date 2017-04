VS vuurt raketten af op luchtmachtbasis van Syrisch leger

De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië die in handen zijn van het regeringsleger, als reactie op de gifgasaanval van dinsdag. Het is de eerste keer dat de VS het Syrische leger direct aanvalt, eerdere raketaanvallen in Syrië waren gericht tegen IS.

Er zijn ongeveer vijftig kruisraketten afgevuurd op een luchtmachtbasis in de buurt van Homs. Een vliegtuig, een landingsbaan en een tankstation zouden het doelwit zijn geweest van de raketaanval.

De vliegtuigen die de gifgasaanval uitvoerden, zouden zijn vertrokken vanaf die luchtmachtbasis. Er kwamen zeker 100 mensen om het leven bij de gifgasaanval. In een verklaring na de raketaanval zei president Trump dat er geen discussie is of de Syrische regering verboden chemische wapens heeft gebruikt.