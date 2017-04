Groningen negeert kabinetsbeleid met nieuw 'bed-bad-brood-gebouw'

De stad Groningen zet een nieuw gebouw neer voor de opvang van afgewezen asielzoekers. Met de bouw van deze 'bed-bad-brood'-locatie gaat het gemeentebestuur in tegen het beleid van demissionair staatssecretaris Dijkhoff (VVD). Die wil gemeenten verbieden om "illegalen" te huisvesten.

Een bijna-akkoord over de opvang van mensen die niet het land uitgezet kunnen worden, liep eind vorig jaar stuk. Sindsdien is er een impasse in de discussie over wat er moet gebeuren met afgewezen asielzoekers die niet langer in een gewoon azc kunnen blijven. Gemeenten moeten de opvang nu in elk geval zelf betalen. Groningen kost dit in totaal 3 miljoen euro per jaar.