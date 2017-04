Syrië ontkent gifgasaanval; Trump geeft Obama de schuld

Het wordt de zwaarste aanval met chemische wapens genoemd sinds een aanval met het gas sarin in Ghouta in 2013, waarbij honderden burgers omkwamen.

Oorlogsmisdaad

Vooruitlopend op de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad morgen zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Haley: "Wij maken ons grote zorgen over wat er is gebeurd."

In een verklaring spreekt de regering-Trump van "een laakbare daad die door de beschaafde wereld niet kan worden genegeerd".

Een hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken in Washington zegt dat nog wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Syrië. "Maar als het is wat het lijkt, komt dat neer op een oorlogsmisdaad."

Obama

Woordvoerder Spicer van het Witte Huis legde de verantwoordelijkheid helemaal bij president Obama. "Dit soort acties zijn een gevolg van de zwakheid en besluiteloosheid van de vorige regering."

Spicer wees erop dat Obama in 2012 zei dat hij een rode streep trok bij het gebruik van chemische wapens bij de oorlog in Syrië. "Maar vervolgens deed hij niets", zei de woordvoerder van Trump.