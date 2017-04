Formatie dag 19: onderhandelaars horen weer experts

Net als vrijdag hebben de onderhandelaars in de kabinetsformatie de dag vooral gebruikt om adviezen van deskundigen te horen. Onder leiding van informateur Schippers spraken de partijleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks en hun secondanten met de directeuren van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.

SCP-directeur Putters praatte de partijen bij over de verdeeldheid in Nederland. Hij zei dat er grote verschillen zijn tussen mensen die optimistisch zijn over de toekomst en een groep die juist pessimistisch is. Die laatste groep maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de kans op werk en over de negatieve gevolgen van de open grenzen.

Klimaatprobleem urgent

PBL-directeur Mommaas zei dat het nieuwe kabinet echt iets moet doen aan de verandering van het klimaat. Volgens hem moeten de onderhandelde partijen het thema urgentie geven.

Het Planbureau benadrukt dat de maatregelen uit het Energieakkoord niet ver genoeg gaan om de doelstellingen van de klimaatafspraken in Parijs te halen.

Homogeweld en volle klassen

Net als op andere plaatsen werd ook op het Binnenhof stilgestaan bij het geweld tegen twee homo's in Arnhem, afgelopen weekend. De D66-onderhandelaars Pechtold en Koolmees arriveerden hand in hand bij de onderhandelingen. Ze wilden daarmee laten zien dat het "heel normaal is in Nederland om te uiten wie je bent". Ook andere politici spraken hun afschuw uit over de mishandeling in Arnhem.

Leraren en leerlingen vroegen politiek Den Haag vandaag aandacht voor de volgens hen te volle klassen. Ze willen dat de onderhandelaars afspreken dat klassen in het basis- en voortgezet onderwijs maximaal 24 kinderen mogen hebben.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks praten morgenmiddag verder. Morgenochtend is er geen formatie-overleg, omdat er dan fractievergaderingen zijn.