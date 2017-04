Leraren dringen bij onderhandelaars aan op kleinere klassen

Leraren en leerlingen hebben een petitie tegen overvolle klassen aangeboden aan de nieuw gekozen Tweede Kamer. Ze deden dat in een nagemaakt klaslokaal met kinderen, op het Plein in Den Haag.

Ze willen daarmee bij de onderhandelaars aan de formatietafel aandacht vragen voor kleinere klassen.

Binnen drie jaar moeten in klassen in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs nog maar maximaal 24 kinderen zitten, vinden de initiatiefnemers. Nu is er geen maximum voor het aantal leerlingen per klas of groep. In de grote steden zijn er vaak klassen van dertig of meer scholieren.

Veel andere zaken

CDA-leider Buma zei na afloop van het formatiegesprek van vandaag dat het weliswaar een belangrijk punt is, maar dat er ook veel andere zaken op de formatieagenda staan. "Het is het begin van een lang proces en we gaan met veel onderwerpen aan de slag", zei hij.

D66-leider Pechtold zei voorstander te zijn van kleinere klassen en geeft er de voorkeur aan om het ook nu te gaan regelen tijdens de onderhandelingen.

Leraren op basis- en middelbare scholen voeren al langer actie voor het afschaffen van wat "plofklassen" worden genoemd.