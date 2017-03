Wethouders willen 400 miljoen extra voor arbeidsgehandicapten

Gemeenten zijn bang dat mensen met een arbeidshandicap steeds vaker thuis komen te zitten. Dat blijkt uit een manifest van ruim 230 wethouders gericht aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateur. Volgens de wethouders is er 400 miljoen euro extra nodig om mensen met een arbeidshandicap aan werk te helpen.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 1,7 miljoen Nederlanders een arbeidsbeperking hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die slechthorend of autistisch zijn. In 2015 was de helft van deze groep werkloos.

In 2015 trad de Participatiewet in werking. Daarin staat onder meer dat er op termijn 125.000 garantiebanen moeten komen voor mensen met een arbeidshandicap. Het gaat om 100.000 functies in het bedrijfsleven, de overige banen worden bij de overheid gecreëerd. Gemeenten dragen verantwoordelijkheid om mensen naar een garantiebaan te begeleiden.

Bijstand

Volgens de wethouders is dat een zware opgave, vanwege de 1,8 miljard euro aan bezuinigingen op de Wet sociale werkvoorziening (WSW) die het vorige kabinet heeft doorgevoerd. Als er de komende tijd geen geld beschikbaar komt om zwakkeren op de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, komen veel van die mensen in de bijstand terecht, zeggen de bestuurders.

"Het wordt financieel steeds krapper, terwijl het beter gaat met de economie", zegt wethouder Marleen Damen (PvdA) uit Leiden. "Deze groep heeft begeleiding en ondersteuning nodig om aan het werk te komen en te blijven. We merken dat er een grote bereidheid is bij werkgevers om mensen een plek te geven, maar we hebben het hier natuurlijk niet over vacatures waar je iemand bij kunt zoeken. Je moet er met bedrijven over in gesprek gaan, kijken of je een functie kunt creëren, werkgevers trainen hoe ze met deze arbeidskrachten om moeten gaan. Dat kost geld."

Grens bereikt

Ook Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en reïntegratie, tekende het manifest. "Er is binnen gemeenten al heel veel gedaan om de bezuinigingen een plek te geven. De sociale werkvoorziening is getransformeerd. Maar nu is er een grens bereikt", zegt een woordvoerder. "Die 400 miljoen euro is echt bedoeld om 1,8 miljard euro aan bezuinigingen te verzachten."