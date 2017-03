Robben wil met Sneijder rol in keuze bondscoach

Louis van Gaal is de afgelopen dagen veelvuldig genoemd als de ideale man voor Oranje, maar Robben wilde nog geen voorkeuren uitspreken. "Ik heb Van Gaal heel hoog zitten, maar ik vind nu nog te vroeg om op namen in te gaan."

Heftige dagen

Het ontslag van Danny Blind was Robben niet in de koude kleren gaan zitten. "Het waren heftige dagen. Ik heb dit niet zien aankomen. Ongelooflijk hoe snel alles in 24 uur kan veranderen."

"Ik ben blij als ik weer in München ben, want dit is ongelooflijk waardeloos geweest. We moeten dit eerst verwerken, daarna kunnen weer vooruitkijken."