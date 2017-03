Ook met Grim op de bank verliest Oranje

Het Nederlands elftal heeft in het oefenduel met Italië de wrange smaak van de dramatische avond in Sofia niet weg kunnen spelen. Fred Grim zag zijn ploeg in Amsterdam met 2-1 verliezen.

De debuterende interim-bondscoach wijzigde de ploeg van zijn voorganger Danny Blind op vier plaatsen. Zo nam Wesley Hoedt in de verdediging de plek in van de tegen Bulgarije zo ongelukkig debuterende Matthijs de Ligt.

Maar ook dat was geen succes. Bij de 1-1 kopte de verdediger de bal in de voeten van de trefzekere Éder en bij de 1-2 verloor hij Leonardo Bonucci uit het oog, die prompt van dichtbij scoorde.

Twee Italianen

Nederland was in de tiende minuut nog wel op voorsprong gekomen. Na een aardige aanval schoot Quincy Promes de bal via twee Italianen in het doel. Allessio Romagnoli kreeg de goal achter zijn naam.