Na 'zwaarste avond ooit' is Drake er vanavond wél

Niet de derde, maar de vierde keer is scheepsrecht voor Drake: vanavond trad de rapper eindelijk op in de Ziggo Dome, nadat hij drie keer eerder had afgezegd. De show begon ongeveer veertig minuten te laat.

"Gisteravond was een van de zwaarste avonden van mijn leven", zei Drake bij aanvang van de show. "Maar vanavond draait het niet om mij. Vanavond draait het om jullie, Amsterdam."