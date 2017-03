Rapper Drake laat volle Ziggo Dome tevergeefs wachten

Een concert van Drake in de Ziggo Dome in Amsterdam is ruim een uur nadat het had moeten beginnen, alsnog afgezegd. De Canadese rapper zou om 21.00 uur beginnen aan een optreden, maar om 22.15 uur werd omgeroepen dat hij op doktersadvies niet mag optreden.

De stemming was toen al tot een dieptepunt gedaald. In de zaal waren fluitconcerten te horen en sommige fans waren uit onvrede al vertrokken. Ook werden prullenbakken omver getrapt.