FIFA schorst scheldende Messi voor vier kwalificatieduels

Zijn uitbrander in de richting van een grensrechter tijdens de interland tegen Chili van afgelopen donderdag is Lionel Messi op een schorsing van maar liefst vier WK-kwalificatiewedstrijden komen te staan. Door de straf mist de Argentijn al meteen het duel met Bolivia, dat voor vandaag op het programma staat.

De tuchtcommissie van de FIFA heeft Messi geschorst wegens belediging van de official, hoewel het incident in eerste instantie niet werd gerapporteerd door de dienstdoende Braziliaanse scheidsrechter. De Barcelona-speler, die in de eerste helft vanaf elf meter de enige goal van de wedstrijd maakte, heeft echter alsnog een rode kaart gekregen.

Messi gaat tekeer

Op televisiebeelden is te zien hoe Messi tekeer gaat tegen de grensrechter nadat deze het gewaagd heeft de Argentijn terug te vlaggen. Na afloop van de wedstrijd weigerde de aanvoerder de man een hand te geven.

Na het treffen met Bolivia moet Messi ook bij de WK-kwalificatieduels met Uruguay, Venezuela en Peru aan de kant te blijven. Bij de achttiende en laatste WK-kwalificatiewedstrijd van Argentiniƫ, tegen Ecuador, mag hij weer in actie komen.