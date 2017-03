Bondsdagvoorzitter: Erdogan is bezig met couppoging tegen democratie

"Wat Erdogan van plan is, is het veranderen van een instabiel democratisch systeem in een autoritaire staat", zei Lammert. Hij verwijt Erdogan het verpesten van het politieke systeem in Turkije, sinds de couppoging in juli 2016. "Deze tweede coup dreigt succesvol te zijn."

Europese landen maken zich al geruime tijd zorgen over de situatie. Zij zijn bang dat president Erdogan met de grondwetswijziging zijn macht uitbreidt. Het referendum leidde in zowel Nederland als Duitsland tot een diplomatieke rel met Turkije, omdat Turkse ministers er geen campagne mochten voeren voor een ja-stem.