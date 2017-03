Protesten tegen Russische regering onverwacht massaal

De oproep van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny om te demonstreren tegen corruptie bij de Russische overheid is onverwacht een groot succes geworden. Waarschijnlijk gingen in heel Rusland tienduizenden betogers de straat op, zegt correspondent Groot Koerkamp. Daarmee was dit het grootste protest in Rusland sinds de uitbarsting van onvrede na de parlementsverkiezingen van december 2011; na die massale betogingen kwam er een strenge anti-demonstratiewet.

Groot Koerkamp noemt het opmerkelijk dat het protest niet beperkt bleef tot de grote steden in Europees Rusland, maar zich tot meer dan negentig steden in heel Rusland uitstrekte. "In sommige steden waren er een paar honderd deelnemers, in sommige duizenden. In Sint-Petersburg waren het er vele duizenden."

De autoriteiten hadden gewaarschuwd dat veel demonstraties illegaal waren, omdat er geen vergunning voor was afgegeven. Deelnemers liepen het risico te worden opgepakt. Dat is in veel steden ook gebeurd, in Moskou waren er volgens sommige berichten meer dan vijfhonderd arrestaties. De arrestanten zullen worden beboet, sommigen worden mogelijk tot een kampstraf veroordeeld. "Daarom is het zo bijzonder dat zo veel mensen het risico hebben genomen", zegt Groot Koerkamp.