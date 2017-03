Oppositieleider Navalny opgepakt in Moskou

De Russische oppositieleider Alexei Navalny is in Moskou opgepakt door de politie. Hij had de Russen opgeroepen om vandaag mee te doen aan demonstraties tegen overheidscorruptie, onder andere in het centrum van de hoofdstad.

Volgens het Kremlin is de demonstratie illegaal. Honderden medestanders hebben volgens Reuters geprobeerd te voorkomen dat de politie Navalny afvoerde in een busje. Waar de oppositieleider nu is, is onduidelijk.

Andere steden

Na zijn arrestatie stuurde Navalny nog berichten via Twitter de wereld in over de demonstratie in Moskou. Hij riep zijn aanhangers op om door te gaan met demonstreren.