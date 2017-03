Ook geen Turkse campagne meer in Duitsland

De Turkse AK-partij gaat voor het referendum van 16 april ook geen campagne meer voeren in Duitsland. Alle geplande bijeenkomsten zijn afgezegd, bevestigt een woordvoerder. Gisteren maakte de AK-partij in Nederland bekend dat er geen Turkse ministers meer naar Nederland komen om campagne te voeren.

Eerder was er nog sprake van dat leden van de AK-partij zeker veertig Duitse steden zouden aandoen. Volgens de aan de AK-partij gelieerde Duitse vereniging UETD moet de afzegging worden gezien als een teken van goede wil.

In het Duitse blad WirtschaftsWoche zegt de vereniging dat er nog wel informatiebijeenkomsten gehouden zullen worden, maar dat daar geen Turkse regeringsvertegenwoordigers bij aanwezig zullen zijn.

Openbare orde

De UETD organiseerde ook de omstreden campagnebijeenkomsten in Keulen en Oberhausen, Gaggenau en Hamburg. Die laatste twee werden op het laatste moment door burgemeesters afgezegd, vanwege brandveiligheid en gevaar voor de openbare orde.

De Turken kunnen zich in het referendum uitspreken over een grondwetswijziging die president Erdogan meer macht geeft. Ook Turken in het buitenland mogen stemmen.

Woede

De Duitse bondsregering heeft tot nu toe geen bijeenkomsten verboden, maar overweegt dat wel. De uitspraken van Erdogan over 'nazi-praktijken' leidden tot veel woede. Dit weekend beschuldigde de Turkse president bondskanselier Merkel zelfs persoonlijk van nazi-methoden. "Onacceptabel en hij moet er onmiddellijk mee stoppen", zei Merkel meermaals.

Minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier zei vanochtend dat hij strafrechtelijke stappen overweegt als Erdogan zulke uitspraken blijft doen. Ook een inreisverbod zou tot de juridische mogelijkheden behoren.

Onbegrijpelijk

De deelstaat Saarland, waar komend weekend verkiezingen zijn, kwam eerder met een algemeen verbod op campagneoptredens van Turkse politici. De premier van de deelstaat Hessen en lid van Merkels partij, Volker Bouffier, gaat nog iets verder.

Hij wil dat Erdogan tot persona non grata wordt verklaard. Op de Duitse radio zei hij vanochtend: "Wat moet er allemaal gebeuren, voordat we zeggen, nu is het goed?"

De Duitse minister van Financiën Schäuble zei vandaag na een bijeenkomst in Brussel dat het gedrag van Turkse politici die campagne voeren zo onbegrijpelijk is dat commentaar overbodig is.