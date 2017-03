Automobiliste belandt in het water en overlijdt

Een 56-jarige automobiliste uit Leeuwarden is vanochtend overleden nadat zij met haar auto in het water van de Grote Sloot bij Oudesluis was beland. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.

Hulpdiensten waren snel ter plekke, maar konden niets meer betekenen. Brandweerduikers hebben in de omgeving nog gezocht naar eventuele andere slachtoffers, maar niemand gevonden. Waardoor de auto te water is geraakt, is onbekend.

Rijscholen

Juist vanochtend werd bekend dat rijscholen meer aandacht willen besteden aan wat mensen moeten doen als ze met hun auto te water raken. De Vereniging Rijschool Belang pleit ervoor om een cursus 'auto te water' op te nemen in het lespakket.