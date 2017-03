Hans Spekman wilde PvdA opschudden met 'wilde' uitspraken

Rood nest

Hans Spekman (april 1966) is een socialist van de oude stempel. Hij komt uit een 'rood nest'. Zijn vader was timmerman en actief PvdA-lid, hij was voorzitter van de plaatselijke PvdA-afdeling.

Vader Spekman overleed toen Hans één jaar was. Moeder Spekman en haar vier kinderen moest leven van een weduwepensioen. Ze woonden in Zevenhuizen.

Hans Spekman volgde een HBO-opleiding Milieukunde en studeerde een jaar wijsbegeerte. Hij begon zijn carrière als lasser, verhuizer en verkoper in een milieuboekenwinkel. In 1994 werd hij gemeenteraadslid voor de PvdA in zijn woonplaats Utrecht en vervolgens steeg hij gestaag op politieke ladder.

Hij was vijf jaar wethouder en vervolgens ruim vijf jaar Tweede Kamerlid, tot hij in 2011 Lilianne Ploumen opvolgde als partijvoorzitter. Zijn hele PvdA-tijd hield hij zich bezig met klassiek sociale onderwerpen als armoedebestrijding, verslavingszorg en sociale zekerheid.