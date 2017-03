Koploper VVV onderuit, eerste goal Neres baat Jong Ajax niet

Invalbeurt Leonardo

Bij FC Eindhoven maakte Leonardo vrijdagavond zijn rentree op de Nederlandse velden. De oud-speler van Feyenoord, Ajax en NAC viel in het duel met Jong Utrecht in de tweede helft in bij een 2-0-achterstand en gaf enkele minuten later de bal aan Rai Voet die voor de aansluitingstreffer zorgde. Jong Utrecht won echter met 3-1.