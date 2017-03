VS zal Britten niet langer beschuldigen van afluisteren

Het Witte Huis zal beschuldigingen over het afluisteren van toenmalig presidentskandidaat Donald Trump niet herhalen. Volgens de woordvoerder van de Britse premier May is haar dat door Washington verzekerd.

De Britse krant Daily Telegraph zegt dat de VS excuses heeft aangeboden. Onder anderen Trumps woordvoerder Sean Spicer zou de excuses hebben overgebracht.

Spicer verwees gisteren naar berichten van Fox News. Op die nieuwszender zei oud-rechter Napolitano dat president Obama via de Britse inlichtingendienst GCHQ Trump liet afluisteren in zijn Trump Tower.

De GCHQ zei vandaag dat de beschuldigingen onzin zijn en moeten worden genegeerd.