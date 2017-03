Britse inlichtingendienst ontkent afluisteren Trump

De Britse inlichtingendienst GCHQ heeft een verklaring naar buiten gebracht waarin expliciet wordt ontkend dat de dienst de toenmalige presidentskandidaat Donald Trump heeft afgeluisterd. Dat werd deze week beweerd door een voormalige rechter op de Amerikaanse zender Fox News.

Het is zeer ongebruikelijk dat de GCHQ naar buiten treedt. Meestal wil de dienst niets bevestigen noch ontkennen over zijn activiteiten. Nu vond de Britse inlichtingendienst het blijkbaar noodzakelijk om de aantijging te ontkrachten.

Volgens de GCHQ zijn de beschuldigingen onzin en moeten ze worden genegeerd.

Trump blijft bij claim

Het begon allemaal met een tweet van president Donald Trump die beweerde dat zijn voorganger, toenmalig president Obama, opdracht heeft gegeven om hem af te luisteren in zijn Trump Tower. Bewijs daarvoor leverde hij niet. Deze week verscheen oud-rechter Andrew Napolitano als deskundige op Fox News. Hij beweerde dat Obama het afluisteren buiten de Amerikaanse inlichtingendiensten om had geregeld, via de Britten.

De claim van Trump is door velen in de Amerikaanse inlichtingenwereld met kennis van zaken afgedaan als flauwekul. Ook veel Republikeinen hebben afstand genomen van Trumps claim. Gisteren nog zeiden de leiders van de Senaatscommissie voor Inlichtingendiensten dat er geen bewijs voor is.

Ook na deze uitspraak van de commissie blijft Trump bij zijn bewering dat Obama hem heeft laten afluisteren, volgens Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer.