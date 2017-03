Hoe nu verder? 'VVD kan voortouw in formatie nemen'

Nu de VVD de grootste is geworden is ligt het voor de hand dat de VVD het voortouw neemt in de formatie. "Maar enige bescheidenheid past ons ook", zei Mark Rutte zojuist in het NOS Radio 1 journaal.

De fracties komen vandaag bijna allemaal bijeen om de uitslag van de verkiezingen te vieren dan wel te bespreken. Bij de meeste partijen zijn bijeenkomsten gepland vanaf 11 uur in de ochtend.

Later vandaag zullen alle fractievoorzitters dan bijeen komen bij de Kamervoorzitter; mogelijk wordt er dan al een verkenner aangewezen. Bij de vorige kabinetsformatie in 2012 verdween de rol van de koning als begeleider van het proces, en nam de Tweede Kamer voor het eerst het voortouw.