NOS-debat was heel divers: harde confrontaties, maar ook: dank u

En wat zagen de duiders?

Politiek verslaggever Ron Fresen vond het een "mooi gelijkwaardig debat", zegt hij in een nabeschouwing op Facebook. "Niemand is door het ijs gezakt."

Asscher kwam sterker naar buiten dan vorige weken, zegt Fresen. "Asscher bracht voor het eerst deze campagne echt met overtuiging naar buiten wat de PvdA allemaal heeft bereikt." Dat zag ook Dominique van der Heyde. "Asscher had zelfs een stemverheffing. Dat heb ik van hem nog niet gezien deze campagne."

Fresen vond ook Segers goed, in het debat met Rutte over klimaat. "Segers is altijd stijlvol. Hij laat iedereen uitpraten en is sterk in onderbouwing. In het debat met Rutte maakt hij goed duidelijk waar hij voor staat."

Pechtold is redelijk constant deze campagne, gaat Fresen verder. "Hij had een thuiswedstrijd met de stelling over Europa. Daar kon hij zich goed profileren op het gebied van de veiligheid."

Tijdens het debat kwam volgens de duiders ook naar voren hoe lastig het wordt een kabinet te vormen. "Het wordt waarschijnlijk heel moeilijk om een kabinet te vinden dat programmatisch bij elkaar past en dat een meerderheid heeft", vertelt Fresen.

"Ik denk niet dat er een links-progressief kabinet komt. Toen Klaver zei dat dat mogelijk was, dacht ik: ik weet niet welke peiling hij voor zich heeft. Daar heeft hij het CDA voor nodig. Ik zie Buma niet in zo'n links avontuur stappen. De kans dat dat linkse kabinet er komt, acht ik net zo groot als een kabinet met de PVV. Maar goed, er moet natuurlijk nog gestemd worden."