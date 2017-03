Dit zijn dé fragmenten uit het NOS-slotdebat

Klimaat kwam aan bod bij Segers en Rutte

ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers en VVD-lijsttrekker Mark Rutte gingen in debat over de energietransitie. "We moeten binnen één generatie niet langer afhankelijk zijn van gas en olie", was de stelling die Segers had aangedragen. Volgens hem kijkt het bedrijfsleven naar de politiek. Rutte reageerde handig op dat voorzetje, maar werd ook serieus: volgens hem kosten extra maatregelen gezinnen veel geld. "En dat is niet nodig", zei hij.